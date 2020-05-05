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Kocaeli'de kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde Erdal K. idaresindeki 41 G 80512 plakalı kamyonet, hurda demir toplayan Yusuf K'ye çarptı.Kazada yaralanan Yusuf K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin...

Kocaeli'de kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde Erdal K. idaresindeki 41 G 80512 plakalı kamyonet, hurda demir toplayan Yusuf K'ye çarptı.

Kazada yaralanan Yusuf K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA




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