Kocaeli'de kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde Erdal K. idaresindeki 41 G 80512 plakalı kamyonet, hurda demir toplayan Yusuf K'ye çarptı.Kazada yaralanan Yusuf K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde Erdal K. idaresindeki 41 G 80512 plakalı kamyonet, hurda demir toplayan Yusuf K'ye çarptı.
Kazada yaralanan Yusuf K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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