Kocaeli'de kamyonetin çarptığı kişi öldü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde süt toplama kamyonetinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 41 N 7820 plakalı kamyonet, Akçabeyli Mahallesi'ndeki süt alımının ardından geri manevra yaptığı sırada Cafer Kurt'a (76) çarptı.Çevredekilerin...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde süt toplama kamyonetinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 41 N 7820 plakalı kamyonet, Akçabeyli Mahallesi'ndeki süt alımının ardından geri manevra yaptığı sırada Cafer Kurt'a (76) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurt, burada yaşamını yitirdi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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