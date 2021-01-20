Kocaeli'de kan donduran olay, adeta vahşet! Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan kan donduran olay Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre M.T.(29) isimli hamile kadın kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü.

KANAMASI OLDUĞU İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek ise polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.T.’nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.’nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.