Kocaeli'de Kartepe Zirvesi (2)

BAKAN KURUM: KAÇAK YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartepe Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurguladı. Doğal sit alanlarını, yaylaları koruyacaklarını belirten Bakan Kurum, "Korunan alanlarımız, yüzde 9. OECD verilerine göre, bu koruma alanlarının, yüzde 17'ye gelmesi gerekiyor. 2023'e kadar korunan alanlarımızın, doğal sit alanlarımızın, özel çevre koruma bölge alanlarımızın sayısını artırarak, ülke topraklarımızın yaklaşık yüzde 17'sine getireceğiz" dedi.

İmar denetçi sayısını artırdıklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Doğal sit alanlarında, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz bu çerçevede şu an 1100 olan imar denetçi sayımızı, 2 kat artırıyoruz. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşmayı imara, ruhsata, plana, aykırı olan yapılaşmaları tespit ederek, kararlı şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA