Kocaeli'de kavga: 3 yaralı
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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