Kocaeli'de kavga: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA