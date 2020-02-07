Kocaeli'de kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.



D-100 kara yolunun Beylikbağı Mahallesi kesimindeki bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA