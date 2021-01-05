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  3. Kocaeli'de korkunç cinayet! Çocuklarının gözü önünde ayrıldığı eşini katletti

Kocaeli'de korkunç cinayet! Çocuklarının gözü önünde ayrıldığı eşini katletti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde İsa Kösecik isimli bir kişi, 1 ay önce ayrıldığı 33 yaşındaki Sevda Kösecik ile aralarında çıkan tartışma sonucunda 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçakladı. Zanlı olay yerinen kaçarken çocukların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastanede kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

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05 Ocak 2021 Salı 11:00
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