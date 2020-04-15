Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye ceza

KOCAELİ'de, polis tarafından yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye idari para cezası verildi, 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaptığı denetimlerde 874 iş yeri ile 3 bin 31 kişide kontrol yaptı. Kontrollerde karantina kurallarını ihlal eden 7 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 66 kişiye, sosyal mesafe ihlali yapan 31 kişiye, izinsiz maske satışı yapan 1 kişiye, seyahat izni olmadan seyahat eden 4 kişiye idari para cezası verildi. Toplam 109 kişiye idari para cezası uygulanan denetimde 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA