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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında...

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Kentte 600 iş yeri ve 4 bin 358 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, "karantina kuralını" ihlal eden 9 kişiye, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 67 kişiye, "sosyal mesafe" ihlali yapan 36 kişiye, iş yerinde maske takma kuralına uymayan 29 kişiye idari para cezası yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: AA




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