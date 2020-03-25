Kocaeli'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlem yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devletin tüm kurumlarının Kovid-19 ile mücadele ettiği hatırlatıldı.

Bu mücadelenin her aşamasında şeffaf bir politika izlendiği ve vatandaşların bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak gerek sosyal medya üzerinde gerekse de mesajlaşma programları üzerinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmek amaçlı mesajlar dolaşmaktadır. Son zamanlarda 'koronavirüsünü yok etmek için havadaki 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı' gibi mesajlar sosyal medya ve mesajlaşma programlarında dolaşmakta olup, kesinlikle doğru olmayıp vatandaşlarımızı tedirgin etme amaçlıdır. Bu tarz mesajları yayan şahısların tespiti yapılmakta ve gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."

Açıklamada, vatandaşların, devletin resmi kurumları tarafından yapılan açıklamalar haricinde bu tarz mesajlara itibar etmemeleri istendi.

Kaynak: AA