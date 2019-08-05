Kocaeli’de kurban satış yerleri ilaçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ilçelerde kurulan kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Uygulamalar ile başta karasinek olmak üzere çeşitli vektör özelliği taşıyan canlılar tarafından sıkıntı yaşanılmasının önüne geçiliyor. Böylece vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

Çalışmalar kapsamında kurban pazarlarının ilaçlanmasına yönelik rutin çalışma programları oluşturuldu. Vektör ile mücadele kapsamında çadır içi karasinek ergin mücadelesi, çekici özellikte tuzak kurulumları ve yapışkanlı ip uygulaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca kurban satış alanlarında biriktirilen gübreler de, karasinek larvalarına ve kene gibi zararlılara karşı ilaçlanıyor. Bu kapsamda belirtilen kurban pazarlarında mevcut toplam 500 dönümlük alanda günlük periyotlarla düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleşiyor.

Kaynak: İHA