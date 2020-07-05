Kocaeli’de mesafeli tiyatro oyunu sergilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından açık havada sahnelenen tiyatro oyuncuları sahnede sosyal mesafe kurallarını koruyarak oyunlarını sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında 4 Temmuz Cumartesi akşamı yeni oyunuyla sanatseverlerle buluştu. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir projeyi sahneye taşıyan Şehir Tiyatroları, "Mesafeli Kabare" adlı oyunuyla pandemi sürecinin toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktardı. Oyunu izlemeye birçok sanatsever katılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan da izleyenler arasında yerini aldı. İzmitliler bu oyunu izlemek için yoğun katılım sağlarken oyun boyunca keyifli dakikalar yaşadı.

'Mesafeli Kabare" mesafe kurallarıyla İzmit'te açık havada oynandı. Oyunu açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu oyuncuları, toplumun her kesiminin kendini bulacağı karakterleri canlandırdı. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturdu. Oyuna gelenler maskesiz içeri alınmazken ateşleri de ölçüldü. Alana dezenfektan istasyonları da koyuldu. Ayrıca reji de mesafeli bir pozisyonda olurken oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmedi. Türkiye'de ilk olan "Mesafeli Kabare" adlı oyunuyla Şehir Tiyatroları, 12 ilçenin tamamında açık havada seyircisiyle buluşacak.

Oyun hakkında bilgiler veren Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Kocaeli şehir tiyatroları olarak pandemi sürecinde önemli bir bilgi birikimine sahip olduk. Bu süreçte bu birikimi sahneye taşımak için Türkiye'de bir ilke imza atarak "Mesafeli Kabare" oyununa hazırlandık. Bu oyun pandemi sürecini ele alıyor ve vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez hazırlanan oyunda oyuncularda mesafeli oyun oynuyor" dedi.

"Mesafeli Kabare" 8 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir kadroyla sahneye taşındı. Volkan Dinç tarafından yönetilen oyunda Ahsen Gülever, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Işık Öztorun, İrem Kahyaoğlu, Nurcan Tural, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin performanslarıyla göz doldurdu.

Kaynak: İHA