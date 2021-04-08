Kocaeli'de öğrenciler sokak hayvanlarına barınak yaptı

Kocaeli'de Gebze Şehit Polat Özbek İlkokulu, Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını unutmadı. "Minik kalpler sevimli patilerle buluşuyor" projesi adı altında Proje Koordinatörü Okul Müdür Yardımcısı Ayşe Çuhadar ve Şehit Polat Özbek İlkokulu okul öncesi öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler aileleriyle birlikte evde kullanmadıkları malzemelerle kendi kedi evlerini tasarladı ve inşa etti. Şehit Polat Özbek İlkokulu anasınıfı öğrencileri yaptıkları kedi evlerini Gebze Belediyesine armağan ederek soğuk kış aylarında minik patilere yuva oldu.

"FARKINDALIK BİLİNCİ OLUŞTURMAK İÇİN"

Etkinlikte konuşan Şehit Polat Özbek İlkokulu Müdür yardımcısı Ayşe Çuhadar, "Gerek evde gerekse sokakta beslenen hayvanlar, bizlere emanet edilmiş dilsiz kullardır. Hayvanlara merhametli davranmak, onları koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmelerini sağlamak konusunda farkındalık oluşturmak için ve toplumda hayvanları koruma bilincini erken çocukluk döneminde çocuklara kazandırabilmek için bu projeyi tasarladık" dedi.

Etkinlik sonunda Şehit Polat Özbek İlkokulu Müdürü Alpaslan Pala, projede emeği geçen okul idaresine, okul öncesi öğretmenlerine ve duyarlı velilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı