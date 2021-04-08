Geçtiğimiz ay vefat eden İsmail Kartal'ın ismi köylerindeki halı saha tesisine verildiBeslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, zayıflamak isteyenlere sağlıklı tavsiyelerde bulunduTürkiye'deki Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de bulunuyorNehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut kimdir?Artvin'in vaka sayısı sıfır olan köyünde görenleri şaşırtan önlemTRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışıFutbol tutkunlarına müjde! Süper Lig’de 35-39. hafta programları açıklandıTedavi parasını hırsızların çaldığı görme engelli Nehir'in masrafını Göz Vakfı üstlendiSelin Şekerci: "O trafik kazası beni sahneyle tanıştırdı"Bin bir hevesle almıştı ama 3 gün sonra çalındı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kocaeli'de öğrenciler sokak hayvanlarına barınak yaptı

Kocaeli'de öğrenciler sokak hayvanlarına barınak yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir ilkokulun öğrencileri, sokak hayvanlarının kalabilmesi için minik yuvalar inşa etti.

Kocaeli'de öğrenciler sokak hayvanlarına barınak yaptı

Kocaeli'de Gebze Şehit Polat Özbek İlkokulu, Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını unutmadı. "Minik kalpler sevimli patilerle buluşuyor" projesi adı altında Proje Koordinatörü Okul Müdür Yardımcısı Ayşe Çuhadar ve Şehit Polat Özbek İlkokulu okul öncesi öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler aileleriyle birlikte evde kullanmadıkları malzemelerle kendi kedi evlerini tasarladı ve inşa etti. Şehit Polat Özbek İlkokulu anasınıfı öğrencileri yaptıkları kedi evlerini Gebze Belediyesine armağan ederek soğuk kış aylarında minik patilere yuva oldu.

"FARKINDALIK BİLİNCİ OLUŞTURMAK İÇİN"

Etkinlikte konuşan Şehit Polat Özbek İlkokulu Müdür yardımcısı Ayşe Çuhadar, "Gerek evde gerekse sokakta beslenen hayvanlar, bizlere emanet edilmiş dilsiz kullardır. Hayvanlara merhametli davranmak, onları koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmelerini sağlamak konusunda farkındalık oluşturmak için ve toplumda hayvanları koruma bilincini erken çocukluk döneminde çocuklara kazandırabilmek için bu projeyi tasarladık" dedi.

Etkinlik sonunda Şehit Polat Özbek İlkokulu Müdürü Alpaslan Pala, projede emeği geçen okul idaresine, okul öncesi öğretmenlerine ve duyarlı velilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT