Kocaeli'de okullarda karne heyecanı

KOCAELİ (AA) - Karamürsel, Darıca ve gölcük ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Karamürsel ilçesinde de 9 bin 500 öğrenci için yarıyıl tatili başladı.

Karamürsel Amiral İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel katıldı.

Öğrenciler karnelerini, protokol üyelerinin elinden aldı.

-Darıca

Darıca ilçesinde 44 bin öğrenci karnelerini aldı.

Namık Kemal İlkokulu’nda karne dağıtım törenine, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile öğretmen ve veliler katıldı.

Kaymakam Ömer Karaman, yaptığı konuşmada, ilçe genelinde eğitimdeki başarılar için büyük atılımlar yapıldığını söyledi.

Eğitimde, Kocaeli genelinde her zaman ilk 3 sırada yer aldıklarını ifade eden Kaymakam Karaman, "Okumaz yazmaz eğitimlerinde de yüze 100 başarı sağladık. Birinci dönem karnelerinde iyi veya kötü notlar olabilir bunlar her zaman telafi edilebilir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da en değerli varlıklar olan çocukların, en donanımlı şekilde yetişmeleri için milli eğitim camiası olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, tiyatro ve halk oyunları gösterisi sundu.

Tören, öğrencilere karnelerinin verilmesiyle sona erdi.

- Gölcük

Gölcük’te 2 bin öğretmenin görev yaptığı 82 okulda 30 bin öğrenci eğitim karne aldı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla İhsaniye Ortaokulu ve İhsaniye Çiftlik İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdülhalik Köse, Ahmet Şimşek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Altıntaş burada yaptığı konuşmada, yarı yıl tatili dolayısıyla karne alan öğrencileri kutladı güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu da 2018-2019 eğitim ve öğretimin ilk yarısında başarılı çalışmalar elde ettiklerini belirterek, "Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Biz sizlere en iyi şekilde eğitim vermek için çaba harcayacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarıyıl tatilinde çok iyi dinlenin. Okulların başlaması ile yine bu başarınızı katlayarak artıracağınızdan kuşkum yoktur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.

Kaynak: AA