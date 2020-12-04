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  3. Kocaeli'de operasyon: 37 ton kaçak akaryakıt yakalandı!

Kocaeli'de operasyon: 37 ton kaçak akaryakıt yakalandı!

Kocaeli'nin Kartepe ve Gebze ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'de operasyon: 37 ton kaçak akaryakıt yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, araçlarda kullanma amaçlı kaçak akaryakıt ürettiği ve satış yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde lisanssız ve ruhsatsız üretim tesisi olarak kullanılan fabrika ile Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda arama yaptı. Aramada toplam 37 ton kaçak akaryakıt ile 2 araç ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler K.C, Y.K. ve E.C. hakkında adli tahkikat sürüyor.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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