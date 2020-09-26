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Kocaeli'de, ormanlık alanda yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yüksek gerilim hattı altında bulunan 20 dönüm ormanlık alan, çıkan yangında alevlere teslim olurken söndürme çalışmalarının ardından bazı hayvanların telef olduğu görüldü.

Kocaeli'de, ormanlık alanda yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksek gerilim hattının altındaki yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, Gebze İlçesi Cumaköy Mahallesinde bulunan ormanlık bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 dönümlük bir ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de, ormanlık alanda yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangının yüksek gerilim hattının altında meydana gelmesi nedeniyle bölgede küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangının yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve helikopterin de gelmesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrasında ormanlık alanda yaşayan bazı hayvanların ise telef olduğu görüldü. Yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de, ormanlık alanda yangınKocaeli'de, ormanlık alanda yangınKocaeli'de, ormanlık alanda yangın

Kocaeli'de, ormanlık alanda yangınKocaeli'de, ormanlık alanda yangın

Berna Akkaya
Editör


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