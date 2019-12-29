Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
KOCAELİ AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden Latif Yazıcıoğlu (35) idaresindeki 41 YN 777 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.Sürücü Yazıcıoğlu ve yanındaki...
KOCAELİ AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden Latif Yazıcıoğlu (35) idaresindeki 41 YN 777 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Sürücü Yazıcıoğlu ve yanındaki Saffet Coşkun (33), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Coşkun olay yerinden yaşamını yitirirken, Yazıcıoğlu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT