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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye...

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İnönü Mahallesi'nde 34 MEK 57 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, otomobili çekici yardımıyla çaldıklarını tespit ettiği A.U. (40) ile M.D'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin otomobili hurdacıya sattıkları öğrenildi.



Kaynak: AA

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