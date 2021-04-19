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  3. Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

Kocaeli Çayırova'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mertcan S. yönetimindeki 35 UAE 79 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf P. idaresindeki 35 DA 0128 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Selim Ş, Enes Y, Seyfi K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mertcan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobil ile panelva çarpıştı: Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

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