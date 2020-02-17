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Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, plakası tespit edilemeyen otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde bisikletle seyir halinde olan Mehmet Fatih Şıkoğlu'na plakası tespit edilemeyen siyah bir otomobil...

Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, plakası tespit edilemeyen otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde bisikletle seyir halinde olan Mehmet Fatih Şıkoğlu'na plakası tespit edilemeyen siyah bir otomobil çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan Şıkoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, otomobilin tespiti için güzergahtaki kameraları incelemeye başladı.

Kaynak: AA




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