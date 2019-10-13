Kocaeli'de polise mukavemete 4 gözaltı
Yunus polisi, kimlik sorgusu yapmak istediği kişinin yumruk atması sonucu burnundan yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kimlik isteyen polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde devriye gezen yunus polisi, durumundan şüphelendiği kişilerden kimliklerini istedi.
Kimliklerini vermeme konusunda mukavemet gösteren kişilerden birinin tartışma sırasında yumruk atması sonucu polis memuru burnundan yaralandı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan İslam B, Mustafa P, Yusuf P. ve Vedat B'yi kısa süre sonra gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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