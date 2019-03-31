Kocaeli'de renk cümbüşü

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelere diktiği laleler kentte renk cümbüşü oluşturdu. Yaklaşık 2 milyon adet ekilen lale soğanları açınca görsel bir şölene dönüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ekilen lale soğanları rengarenk açmaya başladı. Özellikle Seka Park alanında açan farklı renklerdeki laleler vatandaşların büyük ilgisini çekti.Yaklaşık 2 milyon ekilen lalelerden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj mimarlarınca Seka Park alanının çeşitli noktalarında lale soğanlarından çeşitli figürler oluşturuldu. Havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar rengarenk açan lalelerin arasında fotoğraflar çekilip, renk cümbüşünün keyfini çıkarttı.

Havaların güneşli olduğunda Seka Park'a geldiklerini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Müzik Bölümü Öğrencisi İpek Yavuz, "Okuldan fırsat bulduğumuz zamanlar Seka Park'a geliyoruz. Genelde bisikletle gezinti yapmayı tercih ediyoruz. Lalelerde açmaya başlamış ve Seka Park nefis bir görüntüye bürünmüş. Rengarenk laleler arasında bisiklet kullanmanın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Seka Park'a ilk kez gelmesine rağmen hayran kaldığını söyleyen Buket Güvençer, "Her yerde laleler rengarenk açmış. Çok beğendim. İlk kez geldim ve hayran kaldım. Fırsat buldukça Seka Park'a geleceğim" diye konuştu.

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DHA