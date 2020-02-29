Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler T.K, R.D, A.G. ve S.A. gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K'nin 23, R.D'nin 5, A.G'nin 5 ve S.A'nın da 4 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.





Kaynak: AA