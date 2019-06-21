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Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Gölcük ilçesinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle Anıtpark'taki bir ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yerinden kaldırdı.

Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Gölcük ilçesinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle Anıtpark'taki bir ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi.

Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yerinden kaldırdı.

Kaynak: AA

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