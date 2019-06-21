Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Gölcük ilçesinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle Anıtpark'taki bir ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yerinden kaldırdı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Gölcük ilçesinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle Anıtpark'taki bir ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi.
Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yerinden kaldırdı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT