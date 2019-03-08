Kocaeli'de saman yüklü tır dorsesi yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, çekiciden ayrılmış halde bekleyen saman dolu dorse yandı.

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi'nde yağmurdan muhafaza etmek için köprü altına bırakılan Cevat Yılmaz'a ait saman yüklü dorse, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin kısa sürede tüm dorseyi sarması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken dorsede hasar oluştu.

Kaynak: AA