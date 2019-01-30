Kocaeli'de şantaj ve silahlı saldırı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kargo firmasına şantaj yaptıkları ve iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir kargo firması sahibi C.F'nin (50), iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığı ve eski çalışanı H.B'nin (25) şantajla 50 bin lira istediğini iddia etmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmayı genişleten polis, olaya ilişkin şüpheliler H.B, D.B. (47) ve A.B'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

D.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA