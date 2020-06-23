Kocaeli’de selin sürüklediği atıklar İzmit Körfezi’nde rekoru getirdi

İzmit Körfezi'nden yılda 450 metre küp atık toplanan temizlik çalışmalarında, aşırı yağışlar sonucu derelerden gelen atıklarla birlikte son bir ayda 128 metreküp atık çıktı.

Kocaeli'de hafta sonu başlayan etkili yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, pek çok atığın da İzmit Körfezi'ne taşınmasına yol açtı. Derelerden sürüklenen tonlarca atığın sahil şeridinde birikmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Körfez'de rutin olarak yapılan çalışmalarda yılda 450 metreküp atık toplayan ekipler, sadece Haziran ayında bu sayının yaklaşık üçte birine denk gelen 128 metreküp atığı denizden topladı. Ekipler sabah saatlerinde başladıkları çalışmalarda ise 24 metreküp atığı toplayarak, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ tesislerine gönderdi.

Sel sularının sürüklediği tonlarca atık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı deniz süpürgeleri tarafından toplandı. 4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla yapılan çalışmalar neticesinde temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda deniz süpürgelerinin yanı sıra derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi ve Körfez'in çevresine kurulan atık su arıtma tesisleri, atık ve kirli suların İzmit Körfezi'ne ulaşmasını engelliyor.

Körfez'i temizlemek için yapılan çalışmalarda deniz süpürgelerinde denizin temizlenmesi amacıyla yağ tutucu bariyer, yağ emici sosis ve yağ emici pedler bulunuyor. Bunların dışında bir adet deniz süpürgesinde yağ toplama cihazı ve bir adet hidrolik vinç yer alıyor. Deniz süpürgeleriyle 2007 yılından bu yana deniz temizliği yapılıyor. Temizlenen İzmit Körfezi'nden toplanan atıklar İZAYDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilerek bertaraf ediliyor.

Kaynak: İHA