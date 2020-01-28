Kocaeli'de silahla vurulan köpek tedaviye alındığı bakımevinde öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, silahla ateş edildiği belirlenen köpek tedavi altına alındığı bakımevinde öldü.



Alınan bilgiye göre, Elmacık Mahallesi'nde sokak köpeğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Hayvan, vücuduna iki mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.



Köpeği yol kenarında yaralı olarak gören vatandaşlar, durumu Körfez Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Belediye ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürülen köpeğin kanaması durduruldu.

Röntgeni çekilen köpeğe 2 merminin isabet ettiği, hayvanın koltuk altı köprücük kemiği ve göğüs boşluğu kısmından yaralandığı belirlendi.



Veteriner Enis Birinci, yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin ağır yaralı olarak getirildiğini belirterek, "Aşırı kan kaybeden köpeğin kanamasını durdurduk ancak cerrahi müdahaleye vakit kalmadan köpek öldü. Yaraları ölümcüldü." dedi.

Polis ekipleri, köpeğe ateş eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA