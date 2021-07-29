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Kocaeli'de sır dolu cinayet! Katiller ters yönde 40 kilometre yol aldı

Kocaeli’nde seyir halindeki otomobile ateş açıldı. Sürücü Ahmet Seçgin başından vurularak hayatını kaybederken, cinayeti işleyen katil ise ardından karayolunda ters yöne girerek 40 kilometre bu şekilde yol aldı.

Kocaeli'de sır dolu cinayet! Katiller ters yönde 40 kilometre yol aldı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde İzmit istikametine seyir halinde olan 31 yaşındaki Ahmet Seçgin'in aracının yanına yaklaşan aynı yönde seyir halindeki araçtan ateş açıldı. 

Kurşunların hedefi olan Seçgin otomobilinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve 50 metre sürüklendikten sonra su kanalına uçtu.

Diğer sürücülerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aracın içerisinde bulunan Seçgin'in, başından vurularak öldüğü belirlendi.

Kocaeli'de sır dolu cinayet! Katiller ters yönde 40 kilometre yol aldı

Savcı ve polis incelemelerinin ardından Seçgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de sır dolu cinayet! Katiller ters yönde 40 kilometre yol aldı

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarla 4 şüpheli yakalandı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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