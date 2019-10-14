Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler F.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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