Kocaeli'de taşımalı eğitime kar engeli
Buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı okullarımızda çarşamba günü eğitime ara verilmiştir." denildi.
Kaynak: AA
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