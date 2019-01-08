Kocaeli’de taşımalı eğitime kar tatili

Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle il geneli taşımalı eğitimin uygulanan yerlerde yarın okular tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, devam eden kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden tatil açıklaması yaptı. Aksoy açıklamasında olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapılan okullarda Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA