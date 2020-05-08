Kocaeli'de toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık destek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mağdur olan toplu taşıma esnafına verilecek 17 milyon 600 bin liralık desteğin 5,5 milyon liralık ilk dilimini bugün hesaplara yatırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplu taşıma esnafına "can suyu" olacak destek için ilk adımı attı.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 17 milyon 600 bin liralık desteğin, 5,5 milyon liralık ilk dilimi hesaplara yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, salgın nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini hatırlatarak "Bu süreçte yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilen hem de sefer sayısına devam eden tek esnafımız toplu taşıma esnafımız. Onlar hem müşteri kaybettiler hem de insanlar sokağa çıkmamasına rağmen çalışmaya devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, bu durumu fark ettiklerinde, Belediye Başkanı Büyükakın'a konuyu iletip rakamları sunduklarını ve esnafın acilen desteklenmesi gerektiğini belirttiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık ve esnafımıza toplamda 17 milyon 600 bin lira destek yapılmasına karar verildi. Belediye olarak birçok konuda olduğu gibi yine bu konuda da Türkiye'ye örnek ve öncü bir faaliyet gösterdik. Diğer belediyelere de bu konuda destek vermeye başladık. Kocaeli, yine Türkiye'ye örnek olmuş bir çalışmaya imza attı."

- "Günlük 600 bin yolcu sayımız, salgının etkisiyle 80 bine düştü"

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt da toplu taşıma esnafının zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Kocaeli genelinde 2 bin 180 esnafın ciddi anlamda mağdur olduğuna işaret eden Kurt, "Günlük 600 bin yolcu sayımız, salgının etkisiyle 80 bine düşmüştür. Biz diğer esnaf gruplarına göre kamu adına görev yapıyor ve risk alarak sefer sayılarımızı hiç aksatmadan görevimize devam ediyoruz. Bizim ciddi anlamda maddi bir zararımız vardı. Bu zararın karşılaşması anlamında başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu çok önemli bir çalışma yaptı. Türkiye'de öncü oldular. Yapılan destekleme esnafımıza can suyu olacak. Esnafımız bu zor günlerde rahat bir nefes alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA