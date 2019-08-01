Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İsmail Şahin yönetimindeki 41 K 0445 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 FM 066 plakalı cip, D-100 karayolu Köseköy Mahallesi tünel...

A+ A-

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmail Şahin yönetimindeki 41 K 0445 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 FM 066 plakalı cip, D-100 karayolu Köseköy Mahallesi tünel mevkisinde çarpıştı. Cip, savrularak orta refüje devrildi. Cipte yaşamını yitiren kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kaynak: AA



