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Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Kavaklı Mahallesi mevkisinde, motosikletli polis ekibi ile Alpaslan A. yönetimindeki 41 P 0468 plakalı servis minibüsü çarpıştı.Kazada yaralanan 2 polis...

Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Kavaklı Mahallesi mevkisinde, motosikletli polis ekibi ile Alpaslan A. yönetimindeki 41 P 0468 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA



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