Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.Operasyonda...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonda 8 kilo 335 gram esrar, 1 kilo 40 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 1 hassas terazi elde geçirildi.
Gözaltına alınan F.B, K.O. ve M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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