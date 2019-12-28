Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 944 uyuşturucu etkisi gösteren hap ve 6 ekstazi

ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA