Kocaeli'de vahşet: Ayten Erbaç eşi tarafından darbedildi, 2 gün aç ve susuz bırakıldı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayın görüntüleri kan dondurdu. Eşi tarafından darbedilen, sistematik işkenceye maruz kalan ve 2 gün boyunca aç ve susuz bırakılan Ayten Erbaç'ın görüntüleri yürek sızlatırken, olayın açığa çıkması üzerine eşi Veli Erbaç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

İddiaya göre, Kocaeli, Körfez'de yaşayan Veli Erbaç, eşi Ayten Erbaç'a uyguladığı şiddetin ardından talihsiz kadını odaya kilitleyip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Durumu fark eden çocukları, kadının görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştı. Binlerce vatandaşa ulaşan görüntüler çok sayıda tepki alırken şiddet mağduru kadının eşi tarafından darbedildiğini ve çocuklarının bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada infial yaratan olaya ilişkin açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Veli Erbaç'ın polisler tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti. Vali Yavuz, paylaşımında, “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.