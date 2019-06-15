Kocaeli'de vatandaşlardan taş ocağı tepkisi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vatandaşlar, doğaya ve çevreye zarar vereceğini öne sürerek mahallelerinde taş ocağı yapılması kararına tepki gösterdi.

Babaköy Mahallesi Sarısu Yolu Balıklarbaşı mevkisindeki ormanlık alanda yapılması planlanan taş ocağının, doğaya ve çevreye zarar vereceğini belirten mahalleliler, bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan ziraat yüksek mühendisi Hüseyin Yüce, bölgenin tarım, turizm ve hayvancılık bölgesi olduğunu belirterek, doğasıyla da bir cenneti andırdığını söyledi.

Bu alanların taş ocağına çevrilmesinin bölgenin turizmine ve kültürüne olumsuz etki yapacağını ifade eden Yüce, "Biz planlı bir çalışma yapılmadan bu güzelliklerin yok olmasını istemiyoruz. Yaşadığımız ata topraklarımızda, Akçakoca Bey'in anıt mezarının bulunduğu yakın bölgede böyle bir şeyi kesinlikle istemiyoruz. Elbette yatırım yapılacak yatırımlara kimse karşı değil fakat birçok taş ocağı varken, üstelik bölgemizde bulunan 2 bin yıllık olarak değerlendirilen kaya mezarlarının yok edilmesini değil aksine kültür turizmine açılmasını arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Dilek Timur da ata mirası olan doğalarının bozulmasını istemediklerini dile getirdi.

Öte yandan bölgede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kayaya oyulmuş lahit mezar bulunduğuna dair Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu evrak hazırlandığı, ekiplerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.







Kaynak: AA