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Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

Kocaeli'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

Kaza İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayfer H. (43) yönetimindeki 41 AAB 381 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Ayfer H., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonrasında kısa süreliğine ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması sonucu trafik normale dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

Kocaeli'de yan yatan otomobil trafiği durdurdu

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