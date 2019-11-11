Kocaeli’de yangında kül olan alana 63 bin fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe nefes" projesi kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde daha önce yangında kül olan alana 63 bin fidan dikildi.

Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "geleceğe nefes" projesi kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde fidan dikme programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen alanda düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

"Çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz"

Programda konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çocuklar biz bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Sizin çok daha güzel Kocaeli'de, çok daha güzel bir Türkiye'de yaşamanız için yapıyoruz. Sizin gelecekte daha mutlu olmanız ve güzel bir Türkiye'de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz. Bizler geleceği sizlerden emanet aldık. Sizlerden aldığımız bu emanetin gereğini yerine getiriyoruz. Projede kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kocaeli orman varlığı bakımından zengin bir şehir"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım günü milli ağaçlandırma günü olarak ilan edildi. Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde ağaçlandırma ile ilgili bir seferberlik başlatıldı. Kocaeli olarak bu seferberlikte yer alıyoruz. Kocaeli yüzde 42'lik orman varlığı ile orman bakımından zengin illerden birisi. Bunu daha da geliştirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Orman bölge müdürlüğümüz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin çok önemli çalışmaları var. El ele verdiğimizde nasıl sonuçlar çıkacağını görmek bugün mümkün" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen alanda protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile 63 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA