Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde yaşayan Hatice Çetinbaş'tan (64) bir süre haber alamayınca evine giden yakınları, kadını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.
İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde yaşayan Hatice Çetinbaş'tan (64) bir süre haber alamayınca evine giden yakınları, kadını yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kontrollerde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çetinbaş'ın cesedi, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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