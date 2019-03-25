Kocaeli’de yayalara özel 3 boyutlu yaya geçidi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak için 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin yayalara yönelik dikkatini arttırmak ve yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak için 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi. Projedeki üç boyut, sürücülerde farklı bir algılamayla optik yanılsama sağlıyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntemde, yaya geçitleri üç boyut özellikli boyanıyor. Estetik görünüm de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler, ilk önce burada bir yükselti olduğunu düşünüp, yavaşlıyor, ardından duruyor. Duran araçlar sayesinde yayalar da karşıya daha güvenli geçiyor.

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında yayalara trafikte öncelik kazandırmak ve sürücülerin yayalara karşı duyarlı olması için 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 74. maddesinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle trafik polisi veya trafik ışıklarının bulunmadığı yerlerde yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bazı noktalara dikkat edilmesi isteniyor. Buna göre sürücülerin yer, zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak, dikkatlerini üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermelerinin sağlanması amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu amaçla Kocaeli'nde bir ilki başlatarak pilot bölgelerde 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması başlattı.

Kocaeli'nde pilot bölge olarak seçilen Derince ilçesi Rıhtım Caddesi, İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi ve Gazanfer Bilge Bulvarına 3 Boyutlu yaya üst geçidi yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce devam edecek proje kapsamında önem arz eden güzergahlarda 3 boyutlu yaya geçidi yapılacak.

Kaynak: İHA