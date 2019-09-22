Kocaeli’de yeni otopark ücreti tarifesi

UKOME kararıyla Kocaeli genelindeki açık ve kapalı otoparklarla yol üstü parklanmalarında yeni ücret tarifesi uygulanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belde A.Ş. tarafından kent genelinde işletilen açık ve kapalı otoparklar ile yol üstü parklanmalarında UKOME kararıyla yeni ücret tarifesine geçiliyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurul toplantısında alınan karar gereği Kocaeli genelindeki açık ve kapalı otoparklar ile yol üstü parklanmalarda artış yapıldı. Belde A.Ş. tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklar ile yol üstü parklanmalarda yeni ücret tarifeleri 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Alınan UKOME kararına göre yol üstü parklanma ücretleri ilk 1 saat için İzmit'te 5,5 TL, Gebze'de 4,5 TL ve diğer ilçelerde 4 TL olarak belirlendi. Yol üstü parklanmalarında ilk 15 dakika için ücret alınmıyor. Kocaeli genelindeki açık ve kapalı otoparklarda da UKOME tarafından artırıma gidildi. Buna göre kapalı otoparklarda 0-1 saat arası İzmit için 5 TL, diğer ilçeler için 4,75 TL olarak belirlendi. Açık otoparklarda ise 0-1 saat arasında İzmit'te 4,25 TL, diğer ilçelerde 4 TL ödenecek.

Öte yandan, 18 Eylül 2018 tarihinde hizmete giren ve Belde A.Ş. tarafından işletilen İzmit Kent Meydanı Yarı Otomatik Kapalı Otoparkı'nda bir yıl boyunca 14 saat ücretsiz-10 saat ücretli parklanma uygulaması kararı alınmıştı. Bu uygulama da 1 Ekim'den itibaren sona eriyor. İzmit Kent Meydanı Yarı Otomotik Kapalı Otoparkı da 24 saat boyunca ücretli olacak.

Kaynak: İHA