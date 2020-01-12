Kocaeli'de yeşil alan miktarı 15 yılda 22 milyon metrekareden fazla arttı

KOCAELİ (AA) - Sanayi kenti Kocaeli'de yeşil alan miktarı geçen yıl 783 bin 959 metrekare artarak 23 milyon 489 bin 642 metrekare oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeşil alan miktarının her yıl arttığı belirtilen şehirde Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 2019 yılında 783 bin 959 metrekare alanı yeşillendirdi.

Yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine katkı sağlamasını önemseyen Büyükşehir Belediyesi, 2004-2019 yıllarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin 2004 yılında 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, yapılan özverili çalışmalarla 2019 yılı itibarıyla 23 milyon 489 bin 642 metrekareye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da yeşil alanları çoğaltarak şehrin doğal zenginliğini arttırmayı hedefliyor.

- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,14 metrekare

Büyükşehir Belediyesi, son 16 yılda birçok park, bahçe, mesire alanı projelerini vatandaşların hizmetine sundu.

Geçen yıl gerçekleştirilen yeşil alan çalışmaları ile Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,14 metrekareye yükseldi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, dolan döküm sahalarını toprak serip fidan dikerek yeşil alana dönüştürüyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri il genelindeki uygun alanlara fidan dikimi yapıyor.

Fidan dikimi çalışmaları dahilinde, 2019 yılında 237 bin 388 farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından 2019 yılının sonuna kadar 8 milyon 455 bin 991 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA