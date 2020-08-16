Kocaeli'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Son günlerde artan yolcu otobüslerinin yanması olayına bir yenisi eklendi. Kayseri'den İstanbul'a yolcu taşıyan Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı otobüs, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TEM Otoyolu Gebze Gişelerinde bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför Taştan, otobüsü yol kenarına çektikten sonra yolcuların tahliyesine sağladı. Daha sonra , bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndükten sonra , soğutma çalışması yapıldı. Otobüs yangın nedeniyle kullanılamaz hala geldi.

OTOBÜSÜN ARKASINDAN DUMAN ÇIKTIĞI GÖRDÜ

Olaya ilişkin konuşan otobüs şoförü Şemsettin Taştan,seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların geldiğini gördüğünü belirterek, "Yanmaya başlayınca hemen durdum. Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur." diye konuştu.

Bu arada aracın yandığını gören otobüs sahibinin eşi ise göz yaşlarına hakim olamadı.