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Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar karla kaplandı.

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar karla kaplandı.

Kocaeli'de, gece hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmit'te şehrin en yüksek noktalarından biri olan Umuttepe'de, yeşil alanlar ve araçların üzerleri karla kaplandı.

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Kaynak: DHA




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