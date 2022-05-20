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  3. Kocaeli'de yürek yakan olay! Annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek hayatını kaybetti

Kocaeli'de yürek yakan olay! Annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde annesinin emzirdiği 3 aylık bebek Ömer Asaf Kökçek, burnundan kan geldikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydan geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen anne, 3 aylık bebeği Ömer Asaf Kökçek’i emzirdikten sonra yanına yatırdı.

BURNUNDAN KAN GELDİ

Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalenin yapıldığı bebek sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kocaeli'de yürek yakan olay! Annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek hayatını kaybetti

BEBEK HASTANEDE KURTARILAMADI

Küçük bebek burada yapılan  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken bebek ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de yürek yakan olay! Annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek hayatını kaybetti Kocaeli'de yürek yakan olay! Annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek hayatını kaybetti Kocaeli'de yürek yakan olay! Annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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