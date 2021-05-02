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  3. Kocaeli'de yürek yakan olay! Kuzenlerin tüfekle oyunu kanlı bitti

Kocaeli'de yürek yakan olay! Kuzenlerin tüfekle oyunu kanlı bitti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşanan olayda 10 yaşındaki Y.B isimli çocuk tüfekle oynarken, 10 yaşındaki kuzeni Osman Emir Bayhan'ın ölümüne neden oldu. Tüfeğin kazara ateş alması sonucunda ağır yaralanan Bayhan hayatını kaybetti.

Kocaeli'de yürek yakan olay! Kuzenlerin tüfekle oyunu kanlı bitti

Kocaeli'de meydana gelen olayda kuzenlerin tüfekle oyunu kanlı bitti. Y.B.'nin oynadığı tüfek bir anda ateş aldı ve 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan yaralandı. Acı veren olay öğle saatlerinde Başiskele Havuzlubahçe Mahallesi Çavuşoğulları Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Silah seslerini duyan aile üyeleri kanlar içindeki Osman Emir Bayhan'ı alarak yakınlardaki hastaneye götürdü.

10 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman Emir Halit ve Melek Bayhan çiftinin 3 çocuğundan en küçük olanıydı. Ölümü ile ailesini yasa boğan Osman Emir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Kocaelide yürek yakan olay! Kuzenlerin tüfekle oyunu kanlı bitti

GERİYE 23 NİSAN FOTOĞRAFLARI KALDI

Kuzeninin elindeki tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybeden Osman Emir Bayhan'dan geriye 23 Nisan fotoğrafları kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Osman Emir'in 23 Nisan'ı kutlamak için şiir okuduğu ve asker selamı verdiği görülüyor.

Kocaelide yürek yakan olay! Kuzenlerin tüfekle oyunu kanlı bitti

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