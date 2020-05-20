Kocaeli’de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema filmi izledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen "arabada sinema" etkinliğine katılan yüzlerce vatandaş, araçlarından sinema filmi izleyerek stres attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen "arabada sinema" etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirilen sinema filmi gösterimi öncesinde yüzlerce vatandaş araçları ile gelerek alanda yerlerini aldı. Otopark girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı. Maskelerini alan vatandaşlar, ekipler tarafından araçlarını park edecekleri alanlara yönlendirildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, araçlarından "7. Koğuştaki Mucize" adlı filmi izledi. Film gösterimi sırasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Koşarak geldim, çok hoşuma gitti"

Sinema gösterimi sayesinde çok eğlendiğini ifade eden Murat Güler isimli vatandaş, "Pandemi süreci çok sıkıcı. Biz Akdeniz ülkesi olduğumuz için bu tür sıkıntılara gelemiyoruz, kendimizi dışarı atmak istiyoruz. Bu tür etkinlikler de bize ilaç oluyor. Süreç, evde geçirdik. Başka bir şey elimizden gelmiyordu. En lüksümüz balkona çıkıp hava almaktı. Bu tür etkinliklerin çoğalması lazım. Koşarak geldim, çok hoşuma gitti, çok sevinçliyiz. Filmi merakla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA